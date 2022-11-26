اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الاحتجاجات في طهران تنديدا بموت مهسا أميني (أرشيفية- رويترز)
من احتجاجات سابقة في طهران (أرشيفية- رويترز)

من كرج إلى طهرن.. هتاف يصدح "هذا العام سيسقط خامنئي"

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في استمرار للتظاهرات التي تفجرت في إيران إثر مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، تجددت ليل الجمعة السبت المسيرات الاحتجاجية في بعض المناطق.

متظاهرون فقدوا أعينهم برصاص الأمن.. أطباء إيران يحذرون إيران متظاهرون فقدوا أعينهم برصاص الأمن.. أطباء إيران يحذرون

فقد خرجت مجموعة من المحتجين ليلاً في منطقة "فرديس" بمدينة كرج، غربي العاصمة، مرددين هتاف "هذا العام عام الدم.. سيسقط فيه خامنئي".

كذلك، هتف المتظاهرون بحي "جيتكر" في طهران الشعار عينه، صارخين في الشوارع ليلاً "هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

استنفار أمني

أتى ذلك، بعيد استنفار أمني في بعض المناطق الكردية التي شهدت في الآونة الأخيرة توتراً كبيرا مع تواصل التظاهرات فيها بشكل مستمر.

فضمن حملة تهدف لاحتواء الاحتجاجات، أعلن الحرس الثوري أمس تعزيز وجوده العسكري في تلك المناطق المضطربة، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل عشرات الأشخاص يتظاهرون في مناطق لأقلية البلوخ في الجنوب الغربي، والشرقي.

إذ أطلقت القوى الأمنية النار على المتظاهرين في زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوخستان جنوب شرق البلاد، وأظهرت بعض الفيديوهات
عدد من المحتجين يركضون بحثا عن مكان يحتمون فيه من الرصاص

من زاهدان (أرشيفية من فرانس برس)
من زاهدان (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات، كما تتهم المحتجين في مناطق الأقليات العرقية بالعمل نيابة عن جماعات
انفصالية معارضة، لاسيما في شمال العراق.

علماً أن البلاد تعيش حراكاً وانتفاضة غير مسبوقة، منذ مقتل أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقال من قبل الشرطة الدينية.

فقد أشعلت وفاتها غضباً عارماً، سرعان ما تحول إلى ما يشبه "الانتفاضة" من قبل الإيرانيين والإيرانيات، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة.

وارتفعت حدة الحراك مؤخراً بشكل كبير في المناطق الكردية، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. إذ أفادت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد (HRA)، قبل أيام أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى نحو 600 قتيل بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثماني سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ليس الحظ.. حيلة خطرة وراء فوز السعودية على الأرجنتين.. الساعة 60 في ملعب لوسيل ليس الحظ.. حيلة خطرة وراء فوز السعودية على الأرجنتين.. الساعة 60 في ملعب لوسيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط