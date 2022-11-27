إقالة مدير مصرف في إيران.. خدم امرأة غير محجبة

أقيل مدير مصرف إيراني من منصبه لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الإلزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.

وألزم القانون منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.

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ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زاده قوله إن "مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية الخميس لامرأة غير محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ".

تأتي إقالة مدير هذا المصرف فيما تشهد إيران احتجاجات اندلعت على إثر وفاة إيرانية كردية تبلغ 22 عاماُ بعد اعتقالها في طهران لعدم تقيّدها بقواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأشارت وكالة مهر أن "فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال حاجي زاده إن "تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها"، بحسب الوكالة. وتملك الدولة الغالبية العظمى من البنوك في إيران.

وقُتل عشرات الإيرانيين معظمهم من المحتجّين ولكن أيضاً من أفراد قوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات الحالية، بينما اعتُقل الآلاف، وفقاً للسلطات الإيرانية التي لم تقدّم أرقاماً دقيقة.

وتتهم طهران أعداءها في الخارج، خصوصا الولايات المتحدة، ومن تسمهم بـ"عملائهم" بالوقوف وراء الاضطرابات.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال أمس السبت إن أفراد قوات الباسيج "ضحوا بأرواحهم" فيما وصفها بـ"أحداث الشغب"، مشيراً إلى موجة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجاز الشرطة لها في سبتمبر.

وتحولت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر إلى واحدة من أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة في طهران منذ الثورة في 1979.