أسطورة كرة القدم الإيرانية: تعرضت وعائلتي لتهديدات من مجهولين
علي دائي انتقد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن حيث تشهد البلاد منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة
تعرض أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي لتهديدات مختلفة هو وأسرته من قبل جهات وصفها بالمجهولة.
يأتي ذلك بعد أن انتقد دائي مقتل الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن حيث تشهد البلاد منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة.
يُذكر أن علي دائي هو نجم الملاعب الإيرانية سابقا، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الايراني واللاعب الذي تجاوز المائة هدف دولي.
وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب "ملابس غير لائقة"، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد منذ الثورة في 1979.
هذا وكرر الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائده حسين سلامي، الأحد، اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واصفاً المتظاهرين بـ"المغرر بهم". وعبّر سلامي عن عزم بلاده "على مواجهة التدخل من قبل الغرب في شؤوننا"، داعياً من وصفهم "بالمغرر بهم من قبل الغرب" للعودة إلى "حضن الدولة".
وتتهم طهران أعداءها في الخارج، خصوصا الولايات المتحدة، ومن تسمهم بـ"عملائهم" بالوقوف وراء الاضطرابات.
-
البريطانيون يتحولون الى استئجار المنازل بدل الشراء.. لهذا السببتوقعات بتراجع الأسعار خلال العام المقبل قصص اقتصادية
-
المخرجة كاملة أبو ذكرى: هذا ما دفعني للتراجع عن الاعتزالقالت للعربية.نت: ما زلت أعاني من كوني "مخرجة" سيدة.. ومسلسل "بطلوع الروح" أصابني بالاكتئاب ثقافة وفن
-
غواصاتان نوويتان جديدتان تدخلان الخدمة بالبحرية الروسية قبل نهاية العام"سلاح البحرية الروسي سيتسلم غواصة الجنرال سوفوروف Suvorov النووية من فئة Borey-A، كما سيتسلم غواصة كراسنويارسك النووية من نوع Yasen-M" العرب والعالم
-
استدعاء إصلاحيين بـ"تهم التحريض" ضد النظام في إيرانقوات الأمن الإيرانية تنظم عرضا عسكريا في شوارع مدينة بوكان.. والحرس الثوري يتهم الغرب بإثارة الاضطرابات في البلاد إيران