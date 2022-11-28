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أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي
احتجاجات إيران

أسطورة كرة القدم الإيرانية: تعرضت وعائلتي لتهديدات من مجهولين

علي دائي انتقد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن حيث تشهد البلاد منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة

دبي - قناة العربية
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تعرض أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي لتهديدات مختلفة هو وأسرته من قبل جهات وصفها بالمجهولة.

يأتي ذلك بعد أن انتقد دائي مقتل الفتاة مهسا أميني على يد قوات الأمن حيث تشهد البلاد منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة.

يُذكر أن علي دائي هو نجم الملاعب الإيرانية سابقا، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الايراني واللاعب الذي تجاوز المائة هدف دولي.

من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من 5
  • من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
  • من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
  • من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
  • من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
  • من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
(5 صور)
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني
من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني

وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب "ملابس غير لائقة"، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد منذ الثورة في 1979.

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هذا وكرر الحرس الثوري الإيراني، على لسان قائده حسين سلامي، الأحد، اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واصفاً المتظاهرين بـ"المغرر بهم". وعبّر سلامي عن عزم بلاده "على مواجهة التدخل من قبل الغرب في شؤوننا"، داعياً من وصفهم "بالمغرر بهم من قبل الغرب" للعودة إلى "حضن الدولة".

وتتهم طهران أعداءها في الخارج، خصوصا الولايات المتحدة، ومن تسمهم بـ"عملائهم" بالوقوف وراء الاضطرابات.

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