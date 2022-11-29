اعتقله الأمن الإيراني وعذبه.. طفل "العمامة" ينتحر!

انشغل الإيرانيون خلال اليومين الماضيين بمأساة المراهق، عرشيا إمامقلي زاده، فيما أقرت السلطات في أول إعلان رسمي بأن عدد الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي تفجرت في منتصف سبتمبر الماضي ولا تزال مستمرة، إثر مقتل الشابة مهسا أميني بلغ 300.

فالشاب البالغ من العمر 16 عاماً كان اعتقل من قبل الأمن الإيراني لمدة 10 أيام في جُلفا بأذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد، بتهمة إسقاط عمامة أحد رجال الدين.

مادة اعلانية

إلا أنه وبعد يومين فقط من إطلاق سراحه، انتحر ، بحسب ما أفاد أمس الاثنين المجلس التنسيقي للمعلمين الإيرانيين.

مصدر مقرب لأسرة الصبي عرشيا إمامقلي زاده، الذي أقدم على الانتحار بعد أيام من خروجه من المعتقل على خلفية إسقاطه عمامة رجل دين في الشارع، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إنه وبعد الحادثة اقتحمت قوات الأمن الإيرانية منزل الأسرة وهددوهم بالقول: "إذا تكلمتم سينالكم سوء".#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/qKCcAzYo9b — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 28, 2022

"إذا علت أصواتكم فسينالكم سوء"

فيما أفاد مصدر مقرب من أسرة المراهق لشبكة إيران إنترناشيونال، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن اقتحمت منزل العائلة بعد فترة وجيزة من الحادثة وهددوهم بالقول: "إذا علت أصواتكم فسينالكم سوء".

بدورهم اتهم نشاطون على مواقع التواصل قوات الأمن بتعذيب الصغير بشتى أنواع التعذيب خلال اعتقاله، ما دفعه لاحقاً إلى الانتحار.

أكثر من 300 قتيل

أتت تلك المأساة، بالتزامن مع إقرار أمير علي حجي زاده، قائد قسم الطيران والفضاء في الحرس الثوري الإيراني، أمس بأن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، زاعماً أن العديد من القتلى كانوا مواطنين إيرانيين عاديين غير ضالعين في الاحتجاج، فضلا عن رجال أمن.

فيما أفادت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تراقب عن كثب الاحتجاجات منذ اندلاعها بأن 451 محتجاً قتلوا بينهم 63 طفلاً، كما اعتقل أكثر من 18 ألف شخص، منذ انطلاق التظاهرات.

يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.