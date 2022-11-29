شاهد أم طفل العمامة بإيران تبكي فوق قبره: كيف فعلوا هذا بك؟

بعدما تصدرت مأساة المراهق الإيراني عرشيا إمامقلي زاده، الذي دفن أمس الاثنين إثر انتحاره بعد يومين فقط من إطلاق سراحه، انتشر مقطع مصور لوالدته كالنار في الهشيم.

فقد ظهرت الأم الثكلى وقد ارتمت فوق قبر ابنها البالغ من العمر 16 عاماً، وهي تبكيه بحرقة، متسائلة "ماذا فعل بك هؤلاء عديمو الشرف؟"، في إشارة إلى القوات الأمنية التي اعتقلته لمدة 10 أيام.

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"كيف آذوك إلى هذا الحد؟"

كما أضافت متسائلة: "أنت لم تكن لتنتحر، ماذا فعلوا بك؟ كيف آذوك إلى هذا الحد؟

وتابعت: "كيف يمكنهم فعل هذه الأفعال الشنيعة بأطفالنا؟"، في اتهام للسلطات الأمنية بتعذيب المعتقلين.

يشار إلى أن المراهق البالغ من العمر 16 عاماً كان اعتقل من قبل الأمن الإيراني لمدة 10 أيام في جُلفا بأذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد، بتهمة إسقاط عمامة أحد رجال الدين.

إلا أنه وبعد يومين فقط من إطلاق سراحه، انتحر، بحسب ما أفاد المجلس التنسيقي للمعلمين الإيرانيين.

فيما اتهم ناشطون معارضون على مواقع التواصل، قوات الأمن بتعذيب الصغير بشتى أنواع التعذيب خلال اعتقاله، ما دفعه لاحقاً إلى الانتحار.

أكثر من 300 قتيل

أتت تلك المأساة، قبل أن يقر أمير علي حجي زاده، قائد قسم الطيران والفضاء في الحرس الثوري، لأول مرة اليوم بأن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات التي تفجرت إثر مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، زاعماً أن العديد من القتلى كانوا مواطنين إيرانيين عاديين غير ضالعين في الاحتجاج، فضلا عن رجال أمن.

فيما أفادت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب عن كثب الاحتجاجات بأن 451 محتجاً قتلوا بينهم 63 طفلاً، كما اعتقل أكثر من 18 ألف شخص، منذ انطلاق التظاهرات.

يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.