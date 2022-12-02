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Waving flag of Canada and Iran stock illustration
علما كندا وإيران
احتجاجات إيران

كندا تفرض عقوبات على قيادات بـ"الحرس" والأمن والقضاء بإيران

تستهدف أحدث جولة من العقوبات الكندية على إيران 4 أفراد من أجهزة الأمن والقضاء و5 كيانات قالت أوتاوا إنها مرتبطة "بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان" والإجراءات التي "تهدد السلم والأمن الدوليين"

العربية.نت
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قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان اليوم الجمعة، إن كندا فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن فضلاً عن قمع الاحتجاجات السلمية.

وتشمل العقوبات الجديدة قيادات في الحرس الثوري والأمن والقضاء الإيرانيين.

مظاهرة في كندا في أكتوبر الماضي دعماً للإيرانيين المحتجين
مظاهرة في كندا في أكتوبر الماضي دعماً للإيرانيين المحتجين

وتستهدف أحدث جولة من العقوبات الكندية على إيران أربعة أفراد من أجهزة الأمن والقضاء وخمسة كيانات قالت أوتاوا إنها مرتبطة "بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان" والإجراءات التي "تهدد السلم والأمن الدوليين".

وأشار البيان إلى أن من بين من شملتهم العقوبات القيادي في الحرس الثوري الإيراني وقائد شرطة طهران السابق مرتضي طلائي وقائد الوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية حسن كرامي.

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كما قال البيان: "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني".

وتهز إيران موجة من الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقتل العشرات من المحتجين، منذ بدء الاحتجاجات. كما اعتقلت السلطات 18 ألف شخص على خلفية هذه الاحتجاجات.

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