بعد إلغاء دورية الآداب.. إيران ستجمد حسابات غير المحجبات البنكية

أعلن النائب في البرلمان الإيراني وعضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي أن الحكومة الإيرانية تبحث في "تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات" بدلاً من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، في إيران والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.

وأضاف جلالي أنه مع انتهاء الاحتجاجات "سيتم إنهاء هذه الأمور في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعني أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء"، حسب تعبيره.

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وواصل يقول: "سيتم تنفيذ خطة الحجاب والعفة في الأسبوعين المقبلين" و"سنرفع تكلفة عدم ارتداء الحجاب".

وبالتزامن مع الإعلان الغامض للمدعي العام الإيراني عن "تعليق دورية الآداب"، قال المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي خان محمدي، في تصريح غير واضح إن "مهمة دوريات الأمن الأخلاقي والاجتماعي" (دوريات الآداب) قد "انتهت"، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة استخدام "أساليب أجدد وأحدث وأدق" فيما يتعلق بـ"العفة والحجاب."

واليوم أوضح حسين جلالي "البرنامج البديل عن دوريات الآداب" للحكومة الإيرانية، وقال: "القصد من وراء تغيير الأسلوب هو أنه من الممكن تذكير غير المحجبات من خلال رسائل نصية بأنهن لم يلتزمن بالحجاب والمطالبة منهن باحترام القانون. وبعد التذكير قد ندخل مرحلة التحذير، ثم في المرحلة الثالثة قد يتم إغلاق الحساب البنكي لغير المحجبات".

وكان حسين جلالي قد قال أمس: "لن يتم سحب مشروع خطة الحجاب والعفة، لأن هذا الانسحاب يعني تراجع الجمهورية الإسلامية".