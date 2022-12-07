الاحتجاجات مستمرة في إيران.. وعدد القتلى يرتفع لـ458

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم الأربعاء إن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى 458 شخصاً على الأقل، بينهم 63 طفلاً و29 امرأة.

وأضافت المنظمة في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن السلطات أصدرت أيضاً أحكاماً بالإعدام ضد خمسة متظاهرين.

مادة اعلانية

هذا وأضرب العديد من العمال الإيرانيين وقاطع طلاب حصصهم الدراسية اليوم، وفق ما ذكرت مجموعات حقوقية.

وتهزّ احتجاجات إيران منذ نحو ثلاثة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.

وبينما تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على غرار بريطانيا وإسرائيل.

ودعت مجموعات شبابية الناس للنزول إلى الشوارع وتحويل "يوم الطالب" الذي يتم إحياؤه سنوياً إلى "يوم رعب بالنسبة للدولة".

وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها بينما شوهد شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون بشعارات احتجاجية في أنحاء البلاد، متحدّين في بعض الأحيان الحضور الأمني الكثيف، بحسب تسجيلات مصوّرة نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على الإنترنت.





إغلاق المتاجر في أصفهان الاثنين الماضي إغلاق المتاجر في سنندج الاثنين الماضي إغلاق المتاجر في طهران الاثنين الماضي

وأظهر تسجيل مصوّر نشره مرصد "1500تصوير" الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي طلاباً وهم يهتفون في "جامعة أمير كبير للتكنولوجيا": "لا تخافوا لا تخافوا، جميعنا معاً".

بدورها، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو تسجيلات مصوّرة لمتاجر مغلقة في طهران وقزوين (غرب العاصمة) ومدينة رشت (شمال) وديواندره الواقعة في محافظة كردستان التي تتحدّر منها أميني، فضلاً عن مدن أخرى.

كما نشرت قناة "بي. بي. سي. فارسي" تسجيلاً يظهر طلاباً يحتجون على حضور الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في جامعة طهران، قبل أن تصدّهم قوات الأمن.