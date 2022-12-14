وسط تحذيرات.. وفد من الطاقة الذرية في إيران خلال أيام

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، عن أن وفدا يضم مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة (إيران ديلي) عن إسلامي قوله إن طهران تواصل التفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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كما أعرب عن أمله في أن تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ خطوة إلى الأمام لإزالة ما سماه "العوائق والغموض"، وفق زعمه.

تنبيه من توسيع القدرات

أتت هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية في منشآتها الموجودة تحت الأرض في موقعي نطنز وفوردو اللذين قد يكونان مصممين لتحمل قصف جوي محتمل.

وقالت حينها وثيقة سرية للوكالة، إن طهران تزيد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة.

في حين تعد تلك الأجهزة الجديدة أكثر كفاءة من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول المعروف بـ"آي آر-21" وهو الوحيد المسموح باستخدامه بموجب شروط الاتفاق النووي في عام 2015.

وكالة الطاقة تنتظر أجوبة من إيران

تعثّر المفاوضات وتحذير

يشار إلى إيران كانت أدخلت الأجهزة الجديدة بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة في عضويته، الشهر الماضي، أصدر قرارا يعد الثاني خلال عام، يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

أتى ذلك بعدما تلقت إيران تحذيراً لعدم تعاونها في الملف النووي، على خلفية تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015 الهادف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.