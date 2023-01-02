إيران: نتواصل مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي.. ولا تهمنا تهديدات إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تبادل الرسائل بين أوروبا وإيران "مستمر حتى الآن" من أجل الوصول إلى نتيجة بخصوص الاتفاق النووي.

كما قال ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، إن الغرب على "خطأ تام" إذا تصور أن باستطاعته الضغط على طهران في المفاوضات عبر "التدخل" في الشأن الإيراني، مضيفاً "أنصح الأوروبيين أن يتجنبوا التلاعب، وأن يتخذوا سياسة جادة وصارمة من أجل بدء المفاوضات وإعلان الاتفاق".

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وشدد المتحدث على أن إيران مستعدة لاستكمال المفاوضات النووية، ولكنه قال إن "استعدادنا لذلك لن يبقى للأبد".

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"لا تهمنا التهديدات الإسرائيلية"

إلى ذلك، أكد كنعاني أن بلاده لا تعير أي اهتمام للتهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع طالبت بزيادة ميزانيتها بمقدار عشرة مليارات شيكل.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية القول، إن السبب في ذلك هو "التحضير لاحتمال القيام بعمل عسكري في إيران".

شن هجوم على إيران

وكان وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بيني غانتس، أعلن أن بلاده طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.

كما تابع في حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية في قاعدة حتسريم بجنوب إسرائيل، الأربعاء الماضي، أن بلاده تستعد لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وكان بيني غانتس أعلن في أغسطس الماضي، أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.