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مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف 1
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف

مندوب روسيا: بديل الاتفاق النووي آثاره سلبية للغاية

أوليانوف: هناك طرق دبلوماسية موثوقة للتحقق ممن هو الطرف الجاد في الاتفاق النووي ومن ليس كذلك

العربية.نت
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قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، إن أي بديل عن الاتفاق النووي مع إيران قد تكون له آثار "سلبية للغاية" على الأمن الإقليمي.

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وأضاف أوليانوف عبر حسابه على تويتر "هناك طرق دبلوماسية موثوقة للتحقق ممن هو الطرف الجاد في الاتفاق النووي ومن ليس كذلك".

"الجهود لم تستنفد"

وأشار المندوب الروسي إلى أن الجهود الدبلوماسية "لم تُستنفد بعد"، حال وجود الإرادة السياسية المتعلقة بملف الاتفاق النووي.

تبادل الرسائل مستمر

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن تبادل الرسائل بين أوروبا وإيران "مستمر حتى الآن" من أجل الوصول إلى نتيجة بخصوص الاتفاق النووي.

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كما قال ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، إن الغرب على "خطأ تام" إذا تصور أن باستطاعته الضغط على طهران في المفاوضات عبر "التدخل" في الشأن الإيراني، مضيفاً "أنصح الأوروبيين أن يتجنبوا التلاعب، وأن يتخذوا سياسة جادة وصارمة من أجل بدء المفاوضات وإعلان الاتفاق".

"مستعدون لاستكمال المفاوضات"

وشدد المتحدث على أن إيران مستعدة لاستكمال المفاوضات النووية، ولكنه قال إن "استعدادنا لذلك لن يبقى للأبد".

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وكان بيني غانتس أعلن في أغسطس الماضي، أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.

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