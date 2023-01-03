"جريمة جنائية".. بريطانيا تخطط لتصنيف الحرس الثوري "إرهابياً"

بعدما احتجز 7 أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران، من المتوقع أن تعلن بريطانيا رسميا ميليشيا الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

فقد كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة البريطانية تعمل على تصنيف الميليشيا إرهابية قريباً، وذلك وفقا لصحيفة |"تيليغراف".

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"جريمة جنائية"

كما تابع التقرير أن هذه الخطوة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

في حين يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

الاحتجاجات لا تتوقف في إيران

بينما لم ترد وزارة الداخلية البريطانية على الفور على طلب للتعليق على تقرير الصحيفة.

اعتقال 7 بسبب مهسا أميني

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان اعتقل الأسبوع الماضي، 7 أشخاص على صلة ببريطانيا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، كانت قد اعتُقلت لارتدائها "ملابس غير لائقة"، وفقا لما زعمت به السلطات الإيرانية آنذاك.

وحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران يوم الأربعاء على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلا إنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي.