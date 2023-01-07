الاتحاد الإيراني مستاء من تسمية "كأس الخليج العربي" في "خليجي 25"

نقلت صحيفة "طهران تايمز" عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قوله إن الاتحاد سيقدم احتجاجا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب استخدام تسمية "كأس الخليج العربي" لبطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الجمعة، وأشارت صحيفة إلى استياء الاتحاد الإيراني من ذكر رئيس الفيفا تسمية كأس الخليج العربي بحفل الافتتاح في البصرة.

مادة اعلانية

وسادت شوارع البصرة في أقصى جنوب العراق أجواء احتفالية وامتلأت بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المدينة وتتبارى فيها ثماني دول من المنطقة.