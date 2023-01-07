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فرانس برس
فرانس برس

الاتحاد الإيراني مستاء من تسمية "كأس الخليج العربي" في "خليجي 25"

دبي - العربية.نت
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نقلت صحيفة "طهران تايمز" عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قوله إن الاتحاد سيقدم احتجاجا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب استخدام تسمية "كأس الخليج العربي" لبطولة خليجي 25 المقامة حالياً في البصرة.

مسؤول كويتي يتعرض للسرقة بحفل افتتاح خليجي 25: شقوا جيبي وسرقوا محفظتي الأخيرة مسؤول كويتي يتعرض للسرقة بحفل افتتاح خليجي 25: شقوا جيبي وسرقوا محفظتي

وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الجمعة، وأشارت صحيفة إلى استياء الاتحاد الإيراني من ذكر رئيس الفيفا تسمية كأس الخليج العربي بحفل الافتتاح في البصرة.

وسادت شوارع البصرة في أقصى جنوب العراق أجواء احتفالية وامتلأت بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المدينة وتتبارى فيها ثماني دول من المنطقة.

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