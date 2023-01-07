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بتهمة الإفساد في الأرض.. السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق شابين

فرنسا وبريطانيا تدينان إعدام إيران شابين شاركا في التظاهرات

دبي - العربية.نت
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دانت فرنسا بأشد العبارات إعدام محمد مهدي كرامي، البالغ من العمر 22 عاماً، وسيد محمد حسيني، البالغ من العمر 39 عاماً، اللذين حكم عليهما بالإعدام بعد مشاركتهما في الاحتجاجات في إيران.

ودعت الخارجية الفرنسية السلطات الإيرانية لوضع حد للإعدام والاستماع لمطالب الشعب.

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من جهته، دان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عملية الإعدام، وقال عبر حسابه على تويتر "إعدام إيران لمحمد كرامي وسيد حسيني أمر بغيض"، داعيا سلطات طهران لوضع حد "للعنف" على الفور ضد شعبها.

وأضاف قائلا "المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

هولندا تستدعي السفير

في موازاة ذلك، استدعت هولندا مجددا السفير الإيراني بسبب الإعدامات بحق المتظاهرين.

وفي وقت سابق من اليوم قالت وسائل إعلام إيرانية إن القضاء أعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين دِينا بمقتل رجل أمن أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهو ما دفع المعارضة الإيرانية والاتحاد الأوروبي لإدانته.

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