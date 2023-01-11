بريطانيا: يجب على إيران وقف حكم إعدام علي رضا أكبري فوراً

طالبت المملكة المتحدة الأربعاء إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام "ذي دوافع سياسية" صادر بحق شخص دينَ بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وأصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحقّ شخص قُدِّم على أنه كان يشغل موقعا "مهما" في الجمهورية الإيرانية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.

Iran must halt the execution of British-Iranian national Alireza Akbari and immediately release him.



This is a politically motivated act by a barbaric regime that has total disregard for human life. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 11, 2023

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وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فورًا"، مضيفًا "إنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تمامًا حياة الإنسان".

المحكمة العليا صادقت

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية "تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الافساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرا الى أن المحكمة العليا صادقت عليه.

ولم يحدد ميزان أونلاين تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، الا أن صحيفة "إيران" الحكومية كانت أجرت في شباط/فبراير 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

جاسوسا أساسياً

ونقل ميزان أونلاين عن الاستخبارات الإيرانية أن أكبري كان "جاسوسا أساسيا" لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية ("أم آي 6") نظرا الى "أهمية موقعه" والاطلاع الذي وفّره له.

كما أضاف الموقع أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني "معلومات مهمة" عن إيران.

وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على طهران لصالح أجهزة استخبارات غربية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل.