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A protestor holds a gallows rope as people demonstrate in Lyon, central France, Sunday, Jan. 8, 2023. Hundreds of people marched Sunday in France to honor an Iranian Kurdish man who took his own life in a desperate act of anguish over the nationwide protests in Iran. Police estimated the size of the crowd that gathered for Mohammad Moradi at about 1,000 people. They marched in the city of Lyon, where the 38-year-old Moradi took his own life in December, drowning in the Rhone river. (AP Photo/Laurent Cipriani)
مظاهرة في فرنسا تنديداً بإعدام المتظاهرين
احتجاجات إيران

30 سجينة سياسية في إيران يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

من الموقعات على المذكرة الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه، والناشطة الألمانية الإيرانية ناهد تقوي، وفايزة هاشمي النائبة السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق

باريس – فرانس برس
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وقّعت 30 سجينة سياسية في إيران بينهن الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه وابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، مذكرة نُشرت اليوم الأحد تطالب بوقف إعدام المتظاهرين.

جاء في النص: "نحن السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن أيفين (طهران)، نطالب بوقف إعدام المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء في إيران".

وأضاف النص: "مهما كانت معتقداتنا الدينية والسياسية وأصولنا، حُكم علينا جميعاً بالسجن لمدة 124 عاماً بعد محاكمات غير عادلة وغير شفافة. وهو ما يعادل عدة أجيال من الحياة البشرية".

ومن الموقعين على المذكرة الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي اعتقلت في يونيو 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، والمدافعة الألمانية الإيرانية عن حقوق المرأة ناهد تقوي التي حُكم عليها بالسجن عشر سنوات في عام 2021 لأسباب مماثلة.

فائزة رفسنجاني
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ووقعت على النص أيضاً فايزة هاشمي النائبة السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، والتي حُكم عليها في يناير 2022 بالسجن 5 سنوات لانتقاد النظام، ونيلوفر بياني الناشطة البيئية التي حكم عليها عام 2020 بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسس".

ووفقاً لـ"منظمة حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرّها أوسلو، قُتل ما لا يقل عن 481 شخصاً في الاحتجاجات، كما أن هناك 109 أشخاص على الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن الإيرانية، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بأربعة مدانين.

كما أحصت الأمم المتحدة 14 ألف حالة اعتقال في أربعة أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في منتصف سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارم في إيران.

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