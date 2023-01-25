اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الحرس الثوري الإيراني

15 مليون دولار.. مكافأة أميركية مقابل معلومات عن أموال الحرس الثوري

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.

وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟".

كما أضاف"هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟".

سفينة صيد.. وبنادق

وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن في 10 يناير الجاري اعتراض سفينة صيد تقوم بتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن.

كما أضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى الحوثيين.

من البحرية الأميركية.. اليمن يتسلم سفينة أسلحة إيرانية اليمن من البحرية الأميركية.. اليمن يتسلم سفينة أسلحة إيرانية
واشنطن: اعتراض سفينة تهرب سلاحاً هجومياً من إيران لليمن اليمن اليمن والحوثي واشنطن: اعتراض سفينة تهرب سلاحاً هجومياً من إيران لليمن

بينما قال المتحدث باسم الأسطول الخامس المتمركز بالشرق الأوسط والتابع للبحرية الأميركية، تيموثي هوكينز، إنهم عثروا على بنادق كلاشينكوف ملفوفة في قماش على متن السفينة.

ويمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية.

ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية باستخدام الطرق البحرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استئناف التحقيقات في قضية مرفأ بيروت رغم تهديدات ميليشيا حزب الله استئناف التحقيقات في قضية مرفأ بيروت رغم تهديدات ميليشيا حزب الله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط