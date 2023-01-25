15 مليون دولار.. مكافأة أميركية مقابل معلومات عن أموال الحرس الثوري
أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.
كيف تقدر #إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى #اليمن؟!🤔🤔هل كانت الشحنة من #الحرس_الثوري إلى الحوثيين؟ نعرض مكافأة لحد 15 مليون دولار لمعلومات عن شبكات الحرس الثوري المالية. أرسل معلوماتك إلينا عبر سغنال أو تلغرام أو واتساب. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة.— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) January 24, 2023
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وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟".
كما أضاف"هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟".
سفينة صيد.. وبنادق
وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن في 10 يناير الجاري اعتراض سفينة صيد تقوم بتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن.
كما أضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى الحوثيين.
بينما قال المتحدث باسم الأسطول الخامس المتمركز بالشرق الأوسط والتابع للبحرية الأميركية، تيموثي هوكينز، إنهم عثروا على بنادق كلاشينكوف ملفوفة في قماش على متن السفينة.
ويمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية.
ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية باستخدام الطرق البحرية.
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