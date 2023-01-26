اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لاعبة الشطرنج الإيرانية ورئيس الوزراء الإسباني
احتجاجات أميركا

لاعبة شطرنج تبرأت منها إيران.. تلتقي برئيس وزراء إسبانيا

سانتشيث: لقد تعلمت الكثير من امرأة ملهمة، سارة خادم، أستاذة كبرى بلعبة الشطرنج النسائية"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اجتمعت لاعبة الشطرنج الإيرانية أمس الأربعاء برئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، في مدريد بعد أن شاركت في بطولة بدون ارتداء الحجاب، وتم تحذيرها من العودة إلى بلادها مما جعلها تلجأ إلى إسبانيا.

ووصلت سارة سادات خادم الشريعة، أو اختصارا سارة خادم، (25 عاما)، إلى إسبانيا في أوائل يناير كانون الثاني. وكانت قد شاركت في بطولتي العالم للشطرنج السريع والخاطف التي أقيمت في قازاخستان في أواخر ديسمبر كانون الأول بدون ارتداء الحجاب الذي يعد إلزاميا بموجب القواعد الصارمة لزي النساء في إيران.

لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم تخلع الحجاب في بطولة عالمية العربية ميديا احتجاجات إيران لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم تخلع الحجاب في بطولة عالمية
إيران تتبرأ من لاعبة الشطرنج: لم تكن تمثّلنا إيران إيران تتبرأ من لاعبة الشطرنج: لم تكن تمثّلنا

وكتب سانتشيث على حسابه على تويتر بعد استضافة سارة خادم في مقر إقامته الرسمي، قصر مونكلوا "كل دعمي لبطلات الرياضة. نموذجك يسهم في عالم أفضل". وأضاف: "لقد تعلمت الكثير من امرأة ملهمة اليوم، سارة خادم الشريعة، أستاذة كبرى في لعبة الشطرنج النسائية".

وفي اللقطات التي قدمها مكتب رئيس الوزراء، ظهرت سارة خادم وهي تتحدث مع سانتشيث مرتدية زيا أسود ودون حجاب. وأظهرت لقطات لاحقة وهما منهمكان فيما يبدو في مباراة شطرنج على طاولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلمون معتقلون ومدارس ثكنات عسكرية.. ميليشيا الحوثي تدمر التعليم في مأرب معلمون معتقلون ومدارس ثكنات عسكرية.. ميليشيا الحوثي تدمر التعليم في مأرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط