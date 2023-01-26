لاعبة شطرنج تبرأت منها إيران.. تلتقي برئيس وزراء إسبانيا

اجتمعت لاعبة الشطرنج الإيرانية أمس الأربعاء برئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، في مدريد بعد أن شاركت في بطولة بدون ارتداء الحجاب، وتم تحذيرها من العودة إلى بلادها مما جعلها تلجأ إلى إسبانيا.

ووصلت سارة سادات خادم الشريعة، أو اختصارا سارة خادم، (25 عاما)، إلى إسبانيا في أوائل يناير كانون الثاني. وكانت قد شاركت في بطولتي العالم للشطرنج السريع والخاطف التي أقيمت في قازاخستان في أواخر ديسمبر كانون الأول بدون ارتداء الحجاب الذي يعد إلزاميا بموجب القواعد الصارمة لزي النساء في إيران.

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وكتب سانتشيث على حسابه على تويتر بعد استضافة سارة خادم في مقر إقامته الرسمي، قصر مونكلوا "كل دعمي لبطلات الرياضة. نموذجك يسهم في عالم أفضل". وأضاف: "لقد تعلمت الكثير من امرأة ملهمة اليوم، سارة خادم الشريعة، أستاذة كبرى في لعبة الشطرنج النسائية".

وفي اللقطات التي قدمها مكتب رئيس الوزراء، ظهرت سارة خادم وهي تتحدث مع سانتشيث مرتدية زيا أسود ودون حجاب. وأظهرت لقطات لاحقة وهما منهمكان فيما يبدو في مباراة شطرنج على طاولة.