بعد نقد وزير للعنف.. مرجع إيراني محافظ يدعو للتساهل مع المرأة

أعرب مرجع شيعي بارز في إيران عن رفضه استخدام القوة لإجبار النساء على ارتداء الحجاب، في موقف يأتي بينما تهزّ البلاد منذ أشهر احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.

منذ توفيت هذه الشابة الإيرانية الكردية عن 22 عاماً في 16 سبتمبر في طهران، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، والبلاد تشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

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ومساء الخميس، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قال إنه "لا يعتبر العنف والضغط فعّالين في قضية الحجاب".

وأوضحت الوكالة أن هذا المرجع البارز المعروف بمواقفه المحافظة، أدلى بهذا التصريح خلال استقباله في مدينة قم وسط البلاد وزير الثقافة محمد مهدي الإسماعيلي.

ونقلت "إرنا" عن الشيرازي قوله إنه "يجب أن يعلم الرئيس والوزراء أنهم في وضع صعب. صحيح أن العدو يتحرك بقوة، لكنّنا لسنا في مأزق".

والأربعاء، دعا وزير السياحة عزّت الله زرغامي إلى مزيد من التساهل في مسألة ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

ودعا وزير السياحة الإيراني، السلطات إلى مزيد من الانفتاح في المجال الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للمرأة، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس.

وإثر اجتماع حكومي، الأربعاء، ألمح وزير التراث الثقافي والسياحة عزت الله ضرغامي إلى حقيقة أن مزيدا من النساء شوهدن مكشوفات الرأس في الأماكن العامة منذ بدء حركة الاحتجاج، في حين أن القانون يقضي بارتداء الحجاب منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

"ضيق الأفق موجود للأسف"

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) وعدد من الصحف اليومية عن الوزير قوله "أنصح الرجل الذي يتصرف بقسوة" تجاه امرأة لا ترتدي الحجاب "أن يغض البصر إذا كان النظر إليها يثيره".

وأضاف "ضيق الأفق موجود للأسف في البلاد ولكن لم يعد بإمكاننا أن نكون قاسين على الناس". وتابع "لتطوير السياحة وتحسين الحياة الاجتماعية، يجب فتح المجال، وتفهّم الناس وألا نكون صارمين معهم".

وكانت السلطة القضائية أعلنت في 10 كانون الثاني/يناير، على العكس من ذلك، أنّها تريد إعادة تطبيق قانون يفرض عقوبات صارمة على كل امرأة لا تحترم قواعد ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.