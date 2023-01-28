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2022 Beijing Olympics - Alpine Skiing - Women's Slalom Run 1 - National Alpine Skiing Centre, Yanqing district, Beijing, China - February 9, 2022. Atefeh Ahmadi of Iran in action. REUTERS/Christian Hartmann
عاطفة أحمدي في أولمبياد بكين
احتجاجات إيران

بطلة إيران بالتزلج تطلب اللجوء في ألمانيا

عاطفة أحمدي كانت الرياضية الإيرانية الوحيدة التي شاركت في أولمبياد بكين في 2022

العربية.نت
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تقدمت بطلة إيران بالتزلج عاطفة أحمدي بطلب لجوء في ألمانيا، بحسب ما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت.

وأوضح الموقع أن عاطفة هي الرياضية الإيرانية الوحيدة التي شاركت في أولمبياد بكين في 2022. كما أنها حاصلة على 5 ميداليات آسيوية وعدة ميداليات ذهبية في بطولة التزلج العالمية. وقد فازت ببطولة التزلج المحلية الأخيرة التي أقيمت في إيران قبل أن تغادر البلاد.

عاطفة أحمدي ضمن الوفد الإيراني في أولمبياد بكين
عاطفة أحمدي ضمن الوفد الإيراني في أولمبياد بكين

ونقل الموقع عن عاطفة قولها إنها "لا تنوي المشاركة في بطولة العالم بفرنسا مع أعضاء آخرين من فريق التزلج الوطني الإيراني وطلبت اللجوء في ألمانيا".

ولم يذكر الموقع تفاصيل حول أسباب رغبة عاطفة في اللجوء لألمانيا.

وكثرت في السنوات الأخيرة مساعي الرياضيين الإيرانيين، خاصة أولئك الذين يشاركون ببطولات دولية في الخارج، لطلب اللجوء في بلدان غريبة. وتزايدت هذه الظاهرة وسط القمع الذي تمارسه طهران بحق الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.

عاطفة أحمدي
عاطفة أحمدي

وفي هذا السياق، اجتمعت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم، الأربعاء، برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في مدريد، بعد أن شاركت في بطولة بدون ارتداء الحجاب وتم تحذيرها من العودة إلى بلادها مما جعلها تلجأ إلى إسبانيا.

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ووصلت خادم (25 عاماً) إلى إسبانيا في أوائل يناير. وكانت قد شاركت في بطولتي العالم للشطرنج السريع والخاطف التي أقيمت في كازاخستان في أواخر ديسمبر بدون ارتداء الحجاب الذي يعد إلزامياً بموجب القواعد الصارمة لزي النساء في إيران.

وعصفت احتجاجات ضد القيادة الإيرانية منذ منتصف سبتمبر حين توفيت الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، في مقر لشرطة الأخلاق التي احتجزتها لارتدائها "ملابس غير لائقة".

وأصبحت القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب الإلزامي نقطة اشتعال خلال الاضطرابات، مع مشاركة عدد من بطلات الرياضة في منافسات في الخارج دون ارتداء حجاب علناً.

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