هتافات غاضبة في إيران: أوروبا إما مع الحرس الثوري أو معنا

فيما شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات ليلية ضد النظام، نظم أهالي مدينة آبدانان في محافظة إيلام، غربي إيران، تجمعا احتجاجيا، مساء الأربعاء، على اعتقال المواطن سجاد مرادي وندان، وهتفوا "الموت لخامنئي".

ودعا المحتجون إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مرددين شعار "أوروبا، أوروبا إما مع الحرس الثوري أو معنا"، وفق ما نقله موقع "إيران انترناشيونال".

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كما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في تمثال الباسيج في إحدى الساحات الرئيسية في هذه المدينة.

ويأتي هذا التجمع احتجاجا على اختطاف سجاد مرادي وندان، الذي اعتقل واقتيد إلى مكان مجهول يوم 31 يناير الفائت، عندما داهمت القوات الأمنية منزله في مسجد سليمان.

وسجاد هو مواطن يبلغ من العمر 34 عامًا من سكان مدينة آبدانان، كان فارًا من السلطات لأكثر من ثلاثة أشهر قبل اعتقاله.

أظهر مقطع فيديو من مدينة "فريدونكنار"، شمالي #إيران، قيام متظاهر بحرق لافتة عليها صورة الخميني و #خامنئي.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/mqCFue2c2y — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 2, 2023

وأعرب المتظاهرون الذين تجمعوا في آبدانان، الليلة الماضية، عن قلقهم من الخطر على حياة سجاد، مطالبين بإجرائه مكالمة هاتفية مع عائلته.

كما قام عدد من المتظاهرين في هذا التجمع بتدمير معدات محل تجاري يعود للشخص الذي وشى بسجاد.

وبالإضافة إلى آبدانان، تزايدت الشعارات المناهضة للنظام الإيراني في مدن إيرانية أخرى اعتبارا من ليلة الأربعاء بالتزامن مع احتفال النظام بذكرى ثورة 1979.

حرق اللافتات ورش الطلاء الأحمر

وتزايدت عملية تدمير رموز النظام عن طريق حرق اللافتات ورش الطلاء الأحمر عليها.

ويظهر فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" أن لافتة حكومية تحمل شعار انتصار الثورة الإسلامية قد أضرمت فيها النيران في طهران

مقطع فيديو يظهر أن محتجين في مدينة كلاردشت شمالي #إيران أضرموا النار في لافتة حكومية عليها صورة مرشدي النظام الإيراني خميني وخامنئي وقاسم سليماني. pic.twitter.com/aQhNSoNKRu — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 1, 2023

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"هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي"

وفي فريدونكار، أشعل المتظاهرون النار في لافتة عليها صورة الخميني وخامنئي وشعار انتصار الثورة الإسلامية.

وردد سكان مناطق مثل باغ فيض، وشارع فردوس، وكيشا، ونازي آباد، وإكباتان، وجيتكر، ونواب، و رودكي، في طهران، وفي مناطق كرج، وشيراز، وأصفهان، وسنندج، مساء الأربعاء، شعارات مثل "أقسم بدم رفاقنا سنقف حتى النهاية"، الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و"هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي".

وعلى الرغم من جهود النظام لقمع الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي انطلقت في سبتمبر الماضي عقب وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق بطهران، استمرت التجمعات في المدن وغيرها من أشكال الاحتجاج مثل الشعارات الليلية وكتابة الشعارات المناهضة للنظام على الجدران.