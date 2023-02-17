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Israeli Officer General Yoav Gallant, chief of the south command, holds a press conference near the border with the Gaza Strip on March 26, 2010. Two Israeli soldiers, including an officer, and two Palestinians were killed in an exchange of fire near the border with the Gaza Strip, an army spokesman said. AFP PHOTO/JACK GUEZ JACK GUEZ / AFP
وزير الدفاع الإسرائيلي (أرشيفية- فرانس برس)

إسرائيل: كل الوسائل متاحة لمنع إيران من الحصول على النووي

دبي- العربية.نت
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جددت إسرائيل التأكيد على أنها ماضية قدماً في منع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

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تبيع أسلحة لـ 50 دولة

كما أضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف نشر إيران لأسلحة متطورة.

إلى ذلك، شدد على أن "إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة".

وكانت إسرائيل كررت أكثر من مرة أنها لن تتوانى عن صد طهران، ومنعها من الحصول على أسلحة نووية. كما عارضت عبر حكوماتها المتعاقبة خلال الفترة الماضية، استئناف المفاوضات الغربية الإيرانية، بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

يشار إلى أن مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن كان انطلق بوقت سابق اليوم بدورته الـ59، على أن يمتد حتى 19 من الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن تتصدر مناقشاته الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن ملفات أخرى مثل أزمة الطاقة والعلاقات الأميركية الصينية وغيرها.

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