انفجارات في غرب طهران.. وأنباء عن استهداف قيادي بالحرس الثوري
طهران أكدت أن الانفجارات التي سمعت في كرج ناجمة عن تدريبات عسكرية
هزت انفجارات مساء الخميس منطقة كرج الواقعة غرب طهران، وبينما أكدت إيران أنه ناجم عن تدريبات أفادت مصادر أخرى أن مسيرة استهدفت مسؤولاً عسكرياً.
وأفادت تقرير واردة من كرج بسماع دوي انفجارات متتالية في حوالي الساعة 11 مساءً الخميس. وتلا هذه الانفجارات إطلاق نار من قبل الدفاعات الجوية على ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة مسيرات. وقد تم تفعيل الدفاع الجوي لـ"سهل طهران" بالقرب من جبال البرز.
وبحسب ما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع انفجاران في موقعين تابعين للحرس الثوري الإيراني. وقد وردت أنباء عن توجه سيارات إسعاف إلى موقع الانفجارين.
لكن السلطات الإيرانية سارعت لنفي هذه الأخبار وقالت في بيان إن "هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق نار المضادات الجوية والأصوات التي سمعت الليلة تتعلق فقط بإجراء مناورة ولا ينبغي أن يقلق المواطنين".
وأضافت: "تجري هذه المناورة من يوم الأربعاء بهدف إعداد الأجهزة التنفيذية والتنسيقية والقيادية في حالات الطوارئ، والمكان هو ثكنة تدريب".
لكن مصادر إيرانية اكدت وقوع هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة قرب حديقة عظيمية في كرج. ورجّحت المصادر وجود قائد "الوحدة 400" بالحرس الثوري في السيارة المستهدفة.
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