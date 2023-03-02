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People hold pictures of Belgian aid worker Olivier Vandecasteele during a protest against his detention in Iran, as he was sentenced to 40 years in prison and 74 lashes on charges including spying, in Brussels, Belgium January 22, 2023. REUTERS/Yves Herman
مظاهرة في بروكسل في يناير الماضي للمطالبة بالافراج عن أوليفييه فانديكاستيل
سجون إيران

بركسل: على إيران الإفراج فوراً عن عامل الإغاثة البلجيكي

أوقفت إيران أوليفييه فانديكاستيل في فبراير 2022 وحكمت عليه في مطلع العام الجاري بالسجن لأكثر من 12 عاماً والجلد 74 مرة بعد إدانته بتهمة "التجسس"

العربية.نت
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حضّ رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الأربعاء الرئيس الإيراني على الإفراج "فوراً" عن عامل إغاثة تحتجزه طهران.

وأوقفت إيران أوليفييه فانديكاستيل (42 عاماً) في فبراير 2022 وحكمت عليه في مطلع العام الجاري بالسجن لأكثر من 12 عاماً والجلد 74 مرة بعد إدانته بتهمة "التجسس".

وقال دي كرو في تغريدة إثر اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "رسالتي كانت واضحة للغاية: أوليفييه فانديكاستيل بريء ويجب الإفراج عنه فوراً".

وأضاف: "في غضون ذلك، يجب أن تتغير ظروف سجنه غير الإنسانية".

وانتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة اعتقال فانديكاستيل ووصفوه بأنه "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

وتقول منظمات حقوقية إنه محتجز في إطار "دبلوماسية الرهائن" الإيرانية لمحاولة حمل بلجيكا على الإفراج عن دبلوماسي إيراني مسجون بتهم تتصل بمخطط لمهاجمة معارضين إيرانيين في المنفى.

الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي
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ودين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير فعالية نظمتها جماعة إيرانية معارضة في ضواحي باريس عام 2018.

وأحبطت أجهزة استخبارات أوروبية المخطط، وحُكم على أسدي الذي كان دبلوماسياً يعمل في النمسا ودين لتوفيره المتفجرات للقنبلة، بالسجن 20 عاماً.

وفي يوليو من العام الماضي، أبرمت بلجيكا وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء اعتبرته بروكسل وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل.

لكن المحكمة الدستورية البلجيكية علّقت الاتفاق بعد أن طعن فيه معارضون إيرانيون في المنفى.

ومن المقرر أن تبت المحكمة في شرعية الاتفاق بحلول الثامن من مارس.

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