سفير إسرائيل في واشنطن: إسرائيل وأميركا أقرب من أي وقت مضى بشأن النووي الإيراني
هرتسوغ: أميركا وإسرائيل متفقتان على ضرورة التصدي لدور إيران "المزعزع للاستقرار" في المنطقة
قال مايكل هرتسوغ السفير الإسرائيلي في واشنطن، الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة "أقرب بكثير" من أي وقت مضى فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وأضاف في مؤتمر نظمته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، أن إبرام اتفاق نووي مع إيران "ليس خيارا مطروحا".
ونقلت الصحيفة عن السفير قوله، إن أميركا وإسرائيل متفقتان على ضرورة التصدي لدور إيران "المزعزع للاستقرار" في المنطقة.
وأضاف السفير: "ما نراه في إيران اليوم هو لحظة حاسمة. نرى اهتزازا في أسس النظام الإيراني. النظام فقد الشعب، وعلينا أن نأخذ هذا في الاعتبار في تفكيرنا الاستراتيجي بشأن إيران".
وفي وقت سابق الأحد، استخفت إسرائيل بتصريحات أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عندما قال إن أي هجوم إسرائيلي أو أميركي على المنشآت النووية الإيرانية سيكون غير قانوني، واصفة هذه التصريحات بأنها "بلا قيمة".
وقال غروسي، السبت، خلال زيارته لطهران في محاولة لتيسير المحادثات المتعثرة بشأن تجديد الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 "أي هجوم عسكري على المنشآت النووية محظور".
ووردت تصريحات غروسي رداً على سؤال لأحد الصحافيين حول تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا ما اعتبرتا أن السبل الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية وصلت إلى طريق مسدود.
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