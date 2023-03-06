إيران.. أحكام بالإعدام بحق 6 ناشطين أهوازيين

ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن محكمة الثورة في مدينة الأهواز حكمت على 6 أعضاء في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" بالإعدام، ووصفت الحركة بـ"الإرهابية".

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن المدانين "من أعضاء الذراع العسكرية" لحركة النضال، وقد نفذوا عمليات منفصلة قتلوا من خلالها اثنين من عناصر الباسيج، هما علي صالحي مجد ويونس بحر في مدينة عبادان (جنوب غرب الأهواز). كما أدانتهن بقتل ضابط شرطة يدعى الله نظر صفري ومجند يدعى محمد رضا رفيعي في ميناء خور موسى. وتمت هذه العمليات بين عامي 2017 و2019.

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وجاء في الحكم أن علي مجدم ومحمد رضا مقدم، اللذين يقودان الفرع الداخلي للحركة، أدينا بتهمة قيادة وعضوية الفرع العسكري للحركة في داخل إيران "من أجل مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أدانت محكمة الثورة في الأهواز كلا من معين الخنفري وحبيب دريس وعدنان الغبيشاوي وسالم الموسوي بـ"المواجهة المسلحة لأسس الجمهورية الإسلامية" وبعضوية مجموعة الفرع الداخلي لجماعة "حركة النضال العربي".

وقالت المحكمة إن المدانين نفذوا عمليات القتل "بناء على أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل حبيب نبغان، وحبيب الله جعب". واختفى الإيراني السويدي حبيب الله جعب خلال زيارة إلى تركيا في أكتوبر 2020 وظهر مجدداً معتقلاً في إيران. ويحاكم منذ 2022 بتهم "الإرهاب" ونشر "الفساد في الأرض"، وترؤسه مجموعة انفصالية عربية.

واتهمت مجموعته بـ"التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى" في هجوم نفذته خلال احتفال عسكري في الأهواز خلف 25 قتيلاً و249 جريحاً في سبتمبر 2018.

وتؤكد منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، أن إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين.