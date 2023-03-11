مقتل ضابطَيْ شرطة في جنوب شرقي إيران
الدورية التي كانت تؤمن منطقة غولش في سيستان بلوشستان اشتبكت الجمعة مع "مسلحين
قُتل ضابطا شرطة بالرصاص، أمس الجمعة، في اشتباكات مع "مجرمين مسلحين" في جنوب شرقي إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم السبت.
ووقعت المواجهات، الجمعة، في بلدة غولشن الواقعة في محافظة سيستان بلوشستان والقريبة من الحدود مع باكستان.
وقالت الوكالة إن "اشتباكاً مسلحاً بين ضباط الشرطة في منطقة غولشن التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان مع مجرمين مسلحين" أدى إلى مقتل ضابطَيْ شرطة في هذه المدينة. ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية "المجرمين".
وقالت الوكالة إن الضباط كان يقومون بدورية في قضاء غولشن لتأمين صلاة الجمعة و"ضمان سلامة الأشخاص في ضواحي المدينة"، ضيفةً أن "هذا الهجوم وقع بشكل مفاجئ"، فأدى لمقتل المقدّم محسن بوديني والملازم إحسان شهركي على إثر إصابتهما بأعيرة نارية.
وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش بمعظمها. وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة أو تجار مخدرات.
وشهدت عاصمة المحافظة زاهدان أعمال عنف استمرت عدة أيام في نهاية سبتمبر خلال تظاهرات. وكان عدد من أفراد قوات الأمن من بين عشرات الأشخاص الذين قُتلوا في أعمال العنف التي قامت السلطات بسببها بفصل اثنين من المسؤولين المحليين.
-
"فرساتشي" تجمع أيقونات الموضة والفن في هوليوودهيمن اللون الأسود على معظم إطلالات المجموعة العربية ستايل
-
قبل ساعات من الاحتفاء بـ"يوم العَلم".. وفـاة خطاط العلم السعوديأول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده ورسم السيف على الراية عام 1381هـ السعودية
-
من سوريا لليبيا لمصر.. رحلة داعشي فرنسي تنتهي بالسجن 17 عاماًشعيب عطاف التحق بداعش وطُرد من سوريا في 2014 فتوجه إلى ليبيا حيث كانت الحركة الإرهابية تسيطر على سرت العرب والعالم