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Iran's riot police forces stand in a street in Tehran, Iran October 3, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
الأمن الإيراني (أرشيفية)

مقتل ضابطَيْ شرطة في جنوب شرقي إيران

الدورية التي كانت تؤمن منطقة غولش في سيستان بلوشستان اشتبكت الجمعة مع "مسلحين

العربية.نت
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قُتل ضابطا شرطة بالرصاص، أمس الجمعة، في اشتباكات مع "مجرمين مسلحين" في جنوب شرقي إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم السبت.

ووقعت المواجهات، الجمعة، في بلدة غولشن الواقعة في محافظة سيستان بلوشستان والقريبة من الحدود مع باكستان.

وقالت الوكالة إن "اشتباكاً مسلحاً بين ضباط الشرطة في منطقة غولشن التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان مع مجرمين مسلحين" أدى إلى مقتل ضابطَيْ شرطة في هذه المدينة. ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية "المجرمين".

حرس الحدود في سيستان بلوشستان (أرشيفية)
حرس الحدود في سيستان بلوشستان (أرشيفية)
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وقالت الوكالة إن الضباط كان يقومون بدورية في قضاء غولشن لتأمين صلاة الجمعة و"ضمان سلامة الأشخاص في ضواحي المدينة"، ضيفةً أن "هذا الهجوم وقع بشكل مفاجئ"، فأدى لمقتل المقدّم محسن بوديني والملازم إحسان شهركي على إثر إصابتهما بأعيرة نارية.

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش بمعظمها. وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة أو تجار مخدرات.

وشهدت عاصمة المحافظة زاهدان أعمال عنف استمرت عدة أيام في نهاية سبتمبر خلال تظاهرات. وكان عدد من أفراد قوات الأمن من بين عشرات الأشخاص الذين قُتلوا في أعمال العنف التي قامت السلطات بسببها بفصل اثنين من المسؤولين المحليين.

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