إيران: العفو عن 22 ألفا اعتقلوا خلال الاحتجاجات

كشف رئيس السلطة القضائية في إيران، الاثنين، أن 22 ألف شخص تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية والعفو عنهم.

وقال غلام حسين محسني إيجه إي إن 22 ألفا ممن شملهم العفو الأخير كانوا من المتظاهرين، فيما كان 60 ألفا آخرين ممن ارتكبوا جرائم مختلفة، 25 ألفا تم إطلاق سراحهم أو توقف تنفيذ أحكامهم القطعية.

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كما أضاف "حتى الآن تم إصدار عفو بحق 82 ألف متظاهر وقد ترتفع هذه النسبة".

وتابع "كما شمل العفو تخفيف العقوبات بحق 34 ألفا آخرين".

العفو الدولية تؤكد وجود أدلة على تكرار سيناريو مهسا أميني في إيران

واندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم المتظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة. وأسفرت الاحتجاجات في إيران عن مقتل وإصابة واعتقال المئات.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عن أول قرارات العفو في فبراير/شباط.

وتم اعتقال أكثر من 19,600 شخص خلال الاحتجاجات، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تتعقب الحملة، كما قتل ما لا يقل عن 527 شخصاً.