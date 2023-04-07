وزيرة خارجية فرنسا تجري مباحثات في بكين مع نظيرها الإيراني

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى الصين، نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين، الخميس، في لقاء طالبته خلاله بالإفراج عن فرنسيين محتجزين في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، إن الوزيرة "أجرت محادثات أمس (الخميس) مع نظيرها الإيراني"، الذي كان في بكين.

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وأضاف البيان أن كولونا "جدّدت مطالبتها الملحّة" بالإفراج عن الفرنسيين الستّة المحتجزين في إيران.

وبحسب البيان الفرنسي، فإنّ الاجتماع بين كولونا وعبد اللهيان "تناول أيضاً الأوضاع في إيران وجميع القضايا الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني".

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها، أن "الوزيرة أعربت عن قلق فرنسا إزاء موقف السلطات الإيرانية من هذه الموضوعات المختلفة".

وتحاول طهران والقوى الغربية الكبرى إعادة إحياء الاتفاق الذي أبرم في 2015 حول الملف النووي الإيراني.