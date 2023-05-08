19 موقعاً تراثياً في إيران للبيع.. ما سرها؟

لتخفيض ديونها في مواجهة العقوبات، تطرح إيران بعض أقدم كنوزها التاريخية في مزاد على الإنترنت.

وسيتم طرح 19 موقعاً للبيع في 22 مايو من قبل وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

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قلعة راين

أما واحد من أهم المباني في القائمة فهو قلعة راين، وهي قلعة من الطوب اللبن في مقاطعة كرمان يعتقد أن عمرها 1000 عام.

وموقع آخر في القائمة هو المقر الريفي لناصر الدين ميرزا، أمير قاجار. فقد تمت مصادرة المبنى من ورثة الأمير، مثل العديد من المباني الأخرى المملوكة لأفراد من سلالة بهلوي وقاجار في أعقاب ثورة عام 1979، وهي الآن مملوكة للحكومة.

فبسبب نقص الموارد والاقتصاد المتدهور، تم ترك العديد من القطع التراثية الأكثر قيمة في البلاد لتتلاشى.

بيع بعض الجزر

إلى ذلك، تقترح إيران أيضاً بيع بعض جزرها ومقاطعة خوزستان الغنية بالنفط لجمع الأموال، إلى جانب العديد من الأصول الحكومية الأخرى.

يذكر أن الريال الإيراني انخفض مؤخراً إلى أدنى مستوياته التاريخية، مدفوعاً بالعقوبات وأيضاً بسبب الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر 2022.

كما ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 50%، وأصبح نصف البلد على الأقل تحت خط الفقر مع تفاقم الوضع.

فيما هناك من يخشى أن يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي من دول لا تدعم العقوبات، مثل الصين.