خامنئي: إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي

نقل تلفزيون (العالم) عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله اليوم الأحد إن طهران لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي نظرا لأن مبادئها تمنعها من ذلك.

وأضاف خامنئي "حجة السلاح النووي كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك".

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وذكر تلفزيون العالم أن خامنئي قام بزيارة تفقدية لمعرض "منجزات الصناعة النووية" في إيران.

وقبل أيام، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، أن إيران تواصل تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصب أكثر من 21 ضعف الحد المسموح به.

وأعربت الدول الأوروبية الثلاث عن "قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم".

ودعت الدول الثلاث، اليوم الأربعاء، إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".