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درجات حرارة مرتفعة
درجات حرارة مرتفعة (تعبيرية - أيستوك)

أشد أيام الصيف حرارة.. 6 مدن إيرانية بـ50 درجة مئوية

دبي - العربية.نت
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فيما يعد أشد أيام الصيف حرارة في البلاد، سجلت درجات الحرارة في 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية.

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فقد أفادت بيانات هيئة الأرصاد الجوية في إيران، أن مدينة "دهلران" في محافظة إيلام غرب إيران، تعد أكثر محطات الطقس سخونة في البلاد حيث بلغت درجة الحرارة في هذه المدينة إلى 51.6 درجة مئوية، تليها مدينة "أوميدية" بدرجة حرارة 51.2، و"الأهواز" بدرجة حرارة 50.8، ومدينة "شوش" بدرجة حرارة 50.4، ومدينة "أغاجاري" بدرجة حرارة 50.3 و"رامهرمز" بدرجة حرارة 50.2 مئوية.

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في حين أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان أن درجة الحرارة العظمى في بعض مناطق المقاطعة ستصل اليوم أيضا إلى 50 درجة مئوية.

50 درجة لعشرين مرة

وأكدت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة إيلام أن موجة الحر ستستمر حتى اليوم الأحد في هذه المحافظة.

يشار إلى أنه ومنذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن وصلت درجة الحرارة في بعض محطات الأرصاد الجوية في إيران إلى أكثر من 50 درجة لعشرين مرة.

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