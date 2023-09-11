الموساد: نخشى بيع روسيا أسلحة متطورة إلى إيران
في انتقاد علني نادر لموسكو من جانب مسؤول إسرائيلي، قال مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إن إسرائيل تعتقد أن روسيا قد تبيع أسلحة متطورة لإيران.
وأضاف ديفيد بارنيا من الموساد في كلمة ألقاها، أمس الأحد، أن إسرائيل قلقة من أن الروس سيستجيبون لمطالب إيران بتزويدها بالأسلحة والمواد الخام التي ستعرض إسرائيل للخطر.
كذلك أوضح بارنيا في تصريحاته العلنية أن الموساد أحبط أكثر من عشرين هجوماً مخططاً له من قبل إيران، استهدفت مواقع يهودية وإسرائيلية حول العالم هذا العام، دون تقديم تفاصيل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
الموساد يهدد بضرب إيران
وهدد مدير الموساد بضرب المسؤولين وصناع القرار الإيرانيين في حال أضرت أي مؤامرة هجومية مرتبطة بإيران باليهود أو الإسرائيليين.
كما حذر من أن الرد الإسرائيلي سيضرب "في عمق إيران، في قلب طهران".
وتسعى إيران للحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة ومتطورة من روسيا، حسب ما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ نيوز" في مارس/آذار الماضي.
فيما لم تقل روسيا ما إذا كانت ستزودها بأنظمة S-400، والتي يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنها ستعيق قدرتهم على ضرب برنامج طهران النووي.
تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية
وتعهدت إسرائيل مرارا وتكرارا بأنها لن تسمح لعدوها اللدود إيران بالحصول على أسلحة نووية، وكثيرا ما هددت باتخاذ إجراء عسكري.
وعززت روسيا وإيران علاقاتهما بشأن الحرب في أوكرانيا، في حين لم تصدر إسرائيل سوى انتقادات خفيفة لموسكو للحفاظ على علاقاتها دافئة مع الكرملين بشأن قضايا الشرق الأوسط.
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