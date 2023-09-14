الحرس الثوري يحتجز سفينتين "تهربان النفط وتحملان علم بنما"

احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري خلال الأيام القليلة الماضية سفينتين ترفعان علم بنما، وتقومان بتهريب 1.5 مليون لتر من الوقود، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس.
وأضافت أن طاقمي السفينتين يتألف من 37 فردا من دول مختلفة.
وفي مايو الماضي، قالت البحرية الأميركية إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز.
وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في بيان: أن اسم ناقلة النفط "نيوفي"، مضيفا أن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة.
وأضاف البيان أن "الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية".
من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إنّ "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز"، بدون ذكر المصدر.
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