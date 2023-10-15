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Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian holds a press conference at the Iranian Embassy in the Lebanese capital Beirut on October 14, 2023. The United States must rein in Israel to avert a regional spillover of the war with Hamas, Iran's top diplomat Amir-Abdollahian said October 13, 2023, in Beirut, adding Tehran was seeking to safeguard Lebanon's security. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
الشرق الأوسط

إيران: المنطقة "مخزن بارود قد ينفجر في أي لحظة"

الرئيس الإيراني يؤكد لماكرون أن "الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها"

العربية.نت
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حذر وزير الخارجية الإيراني اليوم الأحد، من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة.

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وقال حسين أمير عبد اللهيان إنه إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة "فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد". وتابع: "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة".

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وقال عبد اللهيان إن "مسؤولية احتمال فتح جبهات جديدة" في المنطقة و"أي تصعيد لحرب اليوم" تقع مباشرة على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها".

وحث رئيسي فرنسا على المساعدة في "منع قمع" الفلسطينيين، وأضاف أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً إذا لم توقف إسرائيل "جرائمها".

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