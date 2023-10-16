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أمير سعيد ایروانی
أمير سعيد ايرواني
الشرق الأوسط

إيران: إذا لم تهاجم إسرائيل طهران ومصالحها لن نتدخل بالصراع في غزة

رئيسي لماكرون: الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها

العربية.نت، وكالات
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قال مندوب إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، إذا لم تهاجم إسرائيل طهران ومصالحها لن نتدخل بالصراع في غزة.

من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها".

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وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد أكدت في بيان سابق قائلة: "ندعم فلسطين على نحو لا يتزعزع، لكننا لا نشارك في الرد الفلسطيني، لأن فلسطين فقط هي التي تتولى ذلك بنفسها".

إلى ذلك قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء الماضي، إنّه لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس، السبت الماضي، على إسرائيل.

وأشار وزير الدفاع إلى أن طهران تدعم منذ سنوات حماس التي أطلقت السبت هجمات منسقة برا وبحرا وجوا على إسرائيل.

لكنّ أوستن لفت في تصريحات لصحافيين في طائرة عسكرية أميركية إلى أنه "في هذه الحالة بالتحديد، ليس لدينا أيّ دليل على ضلوع مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".

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وخلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أنّ هذه المعطيات قد تتغيّر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريح لصحافيين إنّ "خبرتنا في هذه الأمور تفيد بأنه من السابق لأوانه استخلاص أيّ استنتاجات نهائية في هذا الشأن".

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