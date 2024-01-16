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انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرقي إيران من دون وقوع إصابات
القنبلة انفجرت بجوار طريق إيرانشهر-سرباز والسلطات تبحث حاليا عن المسؤولين عن التفجير
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قالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء شبه الرسمية إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مدينة إيرانشهر بجنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
وأضافت الوكالة أن القنبلة انفجرت بجوار طريق إيرانشهر-سرباز، وتبحث السلطات حاليا عن المسؤولين عن التفجير.
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