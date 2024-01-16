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An Iranian missile is seen during the 44th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, February 11, 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
صواريخ إيرانية (تعبيرية)
إيران و رئيسي

بعد أربيل العراقية.. مقتل طفلين جراء ضربة إيرانية على بلوشستان الباكستانية

أدانت باكستان بشدة انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي وقدمت احتجاجا للخارجية الإيرانية بعد قصف طهران للمعارضة البلوشية في باكستان

دبي - مسعود الزاهد
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أدانت باكستان بشدة انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي وقدمت احتجاجا للخارجية الإيرانية بعد قصف طهران للمعارضة البلوشية في باكستان مشيرا إلى مقتل طفلين جراء تلك الضربة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم إطلاق صواريخ على بلوشستان الباكستانية، وتم تدمير مقرين لجيش العدل البلوشي الإيراني المعارض وذلك بعد يوم واحد من استهداف منزل أحد المدنيين في أربيل العراقية.

وبحسب التقارير الرسمية، فإن مقرات جيش العدل تعرضت للقصف والتدمير بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكرت قناة "رصد بلوشستان" أن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني استهدف قرية قريبة من الحدود الإيرانية الباكستانية.

وبحسب "رصد بلوشستان"، أطلق الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات قليلة عدة صواريخ على منازل سكنية في قرية على الحدود الإيرانية الباكستانية.

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ولا توجد معلومات عن وقوع الضحايا في هذا الهجوم.

وذكرت قناة "صابرين نيوز" الفارسية القريبة من الحرس الثوري الإيراني، أن المنطقة المستهدفة هي منطقة تسمى كوه سبز في ولاية بلوشستان الباكستانية، حيث يقع أحد أكبر مقرات لجماعة جيش العدل.

وفي 10 يناير قُتل ضابط شرطة إيراني إثر هجوم مسلحين، وصفتهم وكالة أنباء "إرنا" الرسمية بـ"مجهولي الهوية"، على مركز الشرطة في مدينة راسك في بلوشستان إيران، وهو الهجوم الثاني على مركز للشرطة في مدينة راسك البلوشية في جنوب شرق إيران خلال الشهرين الماضيين.

وفي 15 ديسمبر أيضاً، شن مسلحون هجوماً على مركز للشرطة في مدينة راسك، قتل فيه 11 شرطياً. وأعلن جيش العدل البلوشي في بيان له، المسؤولية عن هذه العملية، وأكد أنه قُتل أكثر من 50 ضابط شرطة في هذا الهجوم.

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