وسط التهديدات.. فيديو يصور ضرب إيران لإسرائيل بصاروخ

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في مشاهد ترويجية تدخل ضمن ما يعرف بالإعلام الحربي، أو حملات التحشيد الشعبي، وإيصال رسائل التهديد والوعيد عبر الحسابات والشبكات الإعلامية القريبة من السلطات الإيرانية والأجهزة الأمنية، انتشر خلال الساعات الماضية فيديو يمثل كيفية الرد الإيراني على ضرب إسرائيل للقنصلية في العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي.

فقد نشرت قناة تشريك ميديا الموالية للأجهزة الأمنية على حسابها في تليغرام، مقطعاً يصور سيناريو ضرب إسرائيل من قبل القوات الإيرانية.

إذ ظهر في الفيديو أحد القادة العسكريين يراقب عبر الشاشات بقلق في غرفة تحكم على ما يبدو تجهيز أحد الصواريخ.

لحظات من القلق

ليقرر لاحقاً وبعد لحظات من القلق والتشاور مع معاونه في مشهد أقرب إلى لقطات التمثيل، إعطاء الأمر بإطلاقه.

أما الصاروخ المذكور فهو "كاسر خيبر"، وهو صاروخ باليستي إيراني الصنع بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب.

كما يبلغ مداه 1450 كيلومترا، ويتمتع بقدرة المناورة خلال مرحلة الهبوط لاختراق الدروع والأنظمة الصاروخية، وفق ما أفادت قناة "إيران بالعربي".

في حين تتراوح سرعته بين 7 و9 ماخ، كما أنه مزود بأجنحة متطورة ساعدت في تحسين قدرته على المناورة والتوجيه الدقيق، وزادت من سرعته، وقللت من الوقود الذي يستهلكه لبلوغ الهدف.

وكانت إيران توعدت خلال الأيام الماضية مرارا وتكرارا بأن الثأر من ضرب إسرائيل لقنصليتها في العاصمة السورية آت لا محالة، مهددة برد مؤلم.

يذكر أن الغارة الإسرائيلة على القنصلية أدت إلى مقتل 7 من قوات الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران. وأعلن الحرس الثوري، مساء الاثنين الماضي، مقتل اللواء محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما بالهجوم الإسرائيلي الجوي في ضربة وصفت بالأكثر إيلاما لطهران منذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد بيناير عام 2020.