جيش إسرئيل يهدد.. وطهران: "يشعر بالهلع من صفعتنا"

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بعدما حذر الجيش الإسرائيلي إيران من أنها "ستتحمّل تبعات" أي تصعيد للنزاع في المنطقة، عقب إعلان الحرس الثوري الاستيلاء على سفينة مرتبطة في مضيق هرمز، جاء الرد الإيراني.

فقد عبر اللواء يحيى رحيم صفوي، كبير مستشاري قائد الثورة، عن ارتياحه لأن اسرائيل "تشعر بالهلع من انتقام وصفعة إيران المرتقبة"، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وفق قوله.

حالة رعب

كما أضاف أن "الصهاينة يعيشون في حالة رعب منذ أسبوع وأعلنوا الاستنفار وأوقفوا هجومهم المرتقب على رفح لأنهم لا يعرفون ماذا سنفعل ومتى وكيف سنرد"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، السبت.

واعتبر أن "الخوف يلف الكيان الصهيوني وحُماته".

إلى ذلك، شدد على أن "الحرب النفسية والسياسية والإعلامية أشد رعباً لإسرائيل من الحرب نفسها وقد أجبرت قسما منهم على الهروب وقسما آخر على النزول إلى الملاجئ في كل ليلة لأنهم يخافون من الهجوم الإيراني"، وفق زعمه.

وكانت طهران توعدت بالاقتصاص من إسرائيل بعد ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى سقوط 16 قتيلا بينهم جنرالان في الحرس الثوري، مطلع أبريل الحالي.

ومنذ ذلك الحين، وُضعت إسرائيل في حالة تأهب قصوى وأعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

فيما أكدت الإدارة الأميركية أنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً وأكيداً.