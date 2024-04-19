بعد الضربة الإسرائيلية.. تلفزيون إيران: المنشآت النووية لم تتعرض لأي ضرر

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وأن المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما"، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" CNN إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف موقعا نوويا.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت غير صحيحة".

مباشر من #العربية | سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارة محدودة على #أصفهان.. والتلفزيون الرسمي في #إيران: المنشآت النووية آمنة https://t.co/u3AJm4b9ZJ — العربية (@AlArabiya) April 19, 2024

يأتي ذلك فيما أفاد تلفزيون العالم الإيراني بأن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية في محافظات عدّة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقلّ في وسط البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا". كذلك، عُلّقت الرحلات التجاريّة من وإلى مطارات عدّة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحيّة.

وقالت مصادر لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع "جسم يشتبه في أنه طائرة مسيرة".

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن ثلاثة انفجارات سمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه.

ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.

ونسبت وكالة "مهر" الإيرانية لمدير العلاقات العامة للملاحة الجوية الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

المختص بشؤون #إيران بشبكة #العربية مسعود الفك: #أصفهان تحتوي على منشأتين نوويتين.. والأنباء تتحدث عن استهداف محيط القاعدة الجوية بالمدينة pic.twitter.com/T0KG0zqpys — العربية (@AlArabiya) April 19, 2024

يأتي هذا بعد أن أوردت قناة "العالم" ووسائل إعلام إيرانية أخرى أنباء عن سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه قرب مدينة أصفهان وسط البلاد.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "أيه بي سي نيوز" abc news الإخبارية تأكيدات مسؤول أميركي لم تسمّه بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا داخل إيران.

وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضا.