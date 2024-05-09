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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي - فرانس برس
المرشد الإيراني علي خامنئي - فرانس برس

مستشار خامنئي: سنغير عقيدتنا النووية إذا هدد وجودنا

دبي - العربية.نت
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في تغيير بلهجة التهديد تجاه إسرائيل، لوحت إيران بالنووي لأول مرة رسمياً.

فقد أعلن كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي أكد مرارا في السابق أن بلاده لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي، أن طهران قد تضطر إلى تغيير عقيدتها النووية.

كما أردف في تصريحات، اليوم الخميس، أن هذا التغيير قد يطرأ إذا أصبح وجود البلاد مهددا من إسرائيل، حسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

علماً أن خامنئي وغيره من المسؤولين الإيرانيين كانوا أكدوا أكثر من مرة في السابق، أن عقيدة النظام تحظر تطوير سلاح نووي.

تخصيب اليورانيوم

يذكر أن إيران أجرت عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، والتي تقترب من نسبة 90% المستخدمة في تصنيع الأسلحة، بحسب تقارير سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الذرية فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.

في حين تنفي طهران مرارا وتكرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من أن أي دولة أخرى لم تصل إلى هذا المستوى من التخصيب من دون صنع أسلحة نووية.

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أمام مفاعل بوشهر النووي (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أمام مفاعل بوشهر النووي (أرشيفية- فرانس برس)



وقدمت إيران العام الماضي ضمانات شاملة للوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون في تحقيق متوقف منذ فترة طويلة يتعلق بآثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أُزيلت في 2022.

غير أن تقارير الوكالة الدولية للدول الأعضاء، أظهرت أنه لم يتحقق سوى القليل.

ما دفع مدير الوكالة الذرية، رافاييل غروسي للعودة مجددا إلى إيران قبل يومين، بهدف مناقشة هذا الملف.

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