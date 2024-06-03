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المرشد الإيراني علي خامنئي (أرشيفية- أسوشييتد برس)
المرشد الإيراني علي خامنئي (أرشيفية - أسوشييتد برس)

خامنئي: المنطقة كانت بحاجة لهجوم 7 أكتوبر

دبي - العربية.نت
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فيما تدخل الحرب في قطاع غزة شهرها الثامن، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 35 ألف، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن المنطقة كانت بحاجة لهجوم السابع من أكتوبر، الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

"السيطرة على المنطقة"

وقال في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، من طهران بمناسبة الذكرى الـ35 لرحيل الخميني، إن "هجوم حماس جاء في اللحظة المناسبة للمنطقة".

كما اعتبر أن "الفلسطينيين واجهوا العدو الإسرائيلي ووضعوه في زاوية حرجة، بحيث لا يستطيع الفرار".

دمار هائل في قطاع غزة - رويترز
دمار هائل في قطاع غزة - رويترز

إلى ذلك، رأى أن "الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني هو رد فعل عصبي على إبطال خطته السيطرة على المنطقة".

ورأى أن الحرب المدمرة والمستمرة على القطاع، جعلت قضية فلسطين الأولى في العالم.

أتت تلك التصريحات فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أشهر، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، ودفع أكثر من مليون ونصف فلسطيني على النزوح.

فيما عم الدمار كافة أرجاء غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وسط شح المساعدت الغذائية والطبية.

كما جاءت بعدما كشفت عدة مصادر مطلعة قبل أشهر أن طهران أبلغت حماس أنها لن تقاتل عنها، لاسيما أنها لم تعلمها مسبقاً بهجوم السابع من أكتوبر، وفق ما نقلت في حينه وكالة رويترز.

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