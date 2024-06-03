خامنئي يقر: مقتل رئيسي كان له تداعيات في الداخل والخارج

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بانتظار إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 28 يونيو الجاري، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الشهر الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الانتخابات ستكون مهمة.

وأقر في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، بذكرى وفاة الخميني أن حادثة مقتل رئيسي كان "لها تداعياتها سواء على الصعيد الداخلي أو على الساحة الدولية".

كما اعتبر أن الانتخابات الرئاسية سيكون لها "انعكاس قوي على الصعيد العالمي".

حادث المروحية

وفي التاسع عشر من مايو الماضي، لقي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقون لهما حتفهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.

يذكر أنه حتى الآن بلغ عدد المسجلين للترشح 17، بانتظار أن يفصل مجلس صيانة الدستور خلال الأيام المقبلة بأهلية تلك الطلبات.

ولعل من أبرز المتقدمين بطلبات الرشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، بالإضافة إلى سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي، والعضو البارز في مكتب خامنئي ومرافقه، وحيد حقانيان، ورئيس البرلمان الحالي أيضا محمد باقر قاليباق.