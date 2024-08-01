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ميلاد
ميلاد بيدي

قتل مع شكر في قصف الضاحية.. من هو ميلاد بيدي الإيراني؟

العربية.نت، ووكالات
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كشفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تفاصيل عن هوية المستشار الإيراني ميلاد بيدي، الذي لقي مصرعه في الغارة التي نفذتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، والتي استهدفت فيها القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وذكرت وكالة أنباء "مشرق نيوز" الأمنية، أن ميلاد بيدي المستشار العسكري الإيراني من عناصر قوات فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، وكان يقيم في مكتب التنسيق التابع للحرس الثوري وحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم التأكد من مقتل ميلاد بيدي الليلة الماضية، وتم التعرف على جثته والتأكد منها ظهر الأربعاء".

ومن جانبها، أفادت وكالة "فارس" بأن بيدي كان متمركزا بالقرب من مبنى شكر، وتم التعرف على جثته قبل ساعات خلال عملية رفع الركام في حارة حريك.

"اغتيال الذراع اليمنى لنصر الله"

والثلاثاء الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي،اغتياله القيادي بميليشيا حزب الله اللبنانية فؤاد شكر (سيد محسن) في غارة مركزة شنَّها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الإسرائيلي، أغارت طائرات حربية على بيروت، وقضت على المدعو فؤاد شكر، وكنيته سيد محسن".

وارتفعت حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية لمبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 7، من بينهم القائد في حزب الله فؤاد شكر، ومستشار إيراني، و5 مدنيين، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

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