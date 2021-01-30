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قصر بوتين الفخم.. هل هذا هو مالكه الحقيقي؟

Russian President Vladimir Putin decorates businessman Arkady Rotenberg with the Hero of Labour medal during a ceremony, awarding constructors of the Crimean Bridge over the Kerch Strait, in Sevastopol, Crimea March 18, 2020. Alexander Nemenov/Pool via REUTERS
رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرغ
اقتصاد روسيا

قصر بوتين الفخم.. هل هذا هو مالكه الحقيقي؟

رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرغ يؤكد أنه صاحب القصر الذي نسب نافالني ملكيته لبوتين

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موسكو – رويترز

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قال رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرغ اليوم السبت إنه يملك قصراً ضخماً في جنوب روسيا يقول المعارض المسجون أليكسي نافالني إن مالكه الحقيقي هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد مقطعاً مصوراً قالوا فيه إن القصر الفاخر مملوك للزعيم الروسي. وشوهد هذا المقطع أكثر من 103 ملايين مرة.

القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين

وقال روتنبرغ، وهو شريك سابق لبوتين في لعبة الجودو باع حصته في شركة لمد خطوط الأنابيب في 2019 بمبلغ قدرته صحيفة "آر. بي. سي" الاقتصادية اليومية بنحو 75 مليار روبل (990 مليون دولار)،‬‬ إنه اشترى القصر منذ عامين.

وقال روتنبرغ في مقطع مصور نشرته قناة "ماش" على تيليغرام: "الآن لم يعد الأمر سراً، أنا المالك". وأضاف: "كانت هناك في السابق منشأة محاطة بالتعقيدات، كان هناك كثير من الدائنين، واستطعت أن أصبح مالكها".

وأضاف أنه يعتزم تحويل المنزل "شققا فندقية".وأوضح روتنبرغ، الصديق المقرب لبوتين، قائلاً: "لقد تم كل شيء بعناية فائقة وبكفاءة وبمهنية. آمل أن ننتهي من بناء الفندق خلال سنوات قليلة".

ولم يدل روتنبرغ بمزيد من التفاصيل المالية عن شراء القصر أو كيف تم تمويله. من جهته، كان بوتين قد نفى أنه يملك القصر.

روتنبرغ مع بوتين خلال مناسبة قي القرم في مارس 2020
روتنبرغ مع بوتين خلال مناسبة قي القرم في مارس 2020

وكان روتنبرغ من بين المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين أدرجتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على القوائم السوداء في أعقاب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس عام 2014.

وبث التلفزيون الروسي، من جهته، صوراً للقصر الذي لا يزال قيد الإنشاء ويبدو أنه بعيد كل البعد عن الفخامة التي تحدث عنها المعارض، وهي دليل، بحسب التلفزيون، على مناورة يقوم بها فريق نافالني.

من جهتهم، أكد مناصرو نافالني أن المقر يشهد ورشة حالياً بسبب عيوب في البناء وأن بوتين هو المالك الفعلي.

في سياق آخر، تم تجديد حبس نافالني 30 يوماً في 18 يناير لـ"انتهاكات لفظية" يقول إنها ملفقة ويواجه بسببها السجن لعدة سنوات.

القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
2 صور القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
2 صور
القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
القصر الذي يؤكد نافالني انه ملك بوتين
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وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض عليه لدى عودته من ألمانيا حيث كان في فترة نقاهة إثر عملية تسميم بغاز أعصاب في أغسطس.

وبعد إلقاء القبض على نافالني، شارك الآلاف في احتجاجات غير مصرح بها في مختلف أنحاء روسيا يوم السبت الماضي لمطالبة الكرملين بالإفراج عنه.

ويعتزم أنصاره تنظيم مظاهرات احتجاج أخرى غداً الأحد في مختلف أنحاء روسيا. وتقول السلطات إن هذه المظاهرات غير قانونية وإنها ستفرق المشاركين فيها.

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