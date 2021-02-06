شاهد كرة غولف ضاعت من رائد على القمر تظهر بعد 50 سنة

منذ 50 سنة، وفي 6 فبراير 1971 بالذات، رمى رائد فضاء أميركي كرتين بمضرب للغولف على سطح القمر، وهو Alan Shepard المعروف بأنه أول رائد فضاء أميركي، والثاني بعد السوفييتي يوري غاغارين، فعثروا على الأولى وقد ارتطمت بفوهة قريبة 21 مترا تقريبا، أما الثانية فضاعت، وظنوها طارت كيلومترات على الجار الأقرب إلى الأرض في الفضاء.

إلا أن استعادة ذكرى الرحلة التي قادها شيبرد، والاطلاع بشكل خاص على صورها، أدى إلى العثور على 3 صور ظهرت فيها الكرة الضائعة، ومن الصور علموا أنها كانت بعيدة 35 مترا فقط عن المكان الذي قذفها شيبرد منه بالمضرب، لذلك جعلوا من العثور عليها خبراً، معززا بفيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى الرائد يرمي الكرتين، واحدة بعد الأخرى، أثناء المهمة التي قامت بها مركبة Apollo 14 منذ 50 سنة تماما، واستمرت 9 أيام.

أخصائي أميركي بالتصوير، اسمه Andy Saunders وناشط في الوقت نفسه مع "اتحاد الغولف الأميركي" المعروف بأحرف USGA اختصارا، هو من أخذ على عاتقه البحث في صور "أبوللو 14" عن الكرة الضائعة، ليتعرف إلى أي مسافة وصلت فعلا على القمر، وبعد جهد من التدقيق يبدو أنه كان كبيرا، عثر عليها، وعلى الكرة الأولى أيضا، لذلك تذكروا الرحلة وقائدها رامي الكرتين، الراحل في 1998 بعمر 75 سنة، أعطى الكثير منها لاستكشاف الفضاء.