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تعرف على لاري.. أول قط يتولى منصبا بمقر حكومة بريطانيا

Larry the Downing Street cat sits with bunting in the garden of number 10 Downing Street in London June 1, 2012. Four days of celebrations to mark Queen Elizabeth's 60 years on the throne will start on Saturday. REUTERS/Ki Price (BRITAIN - Tags: POLITICS ANIMALS SOCIETY ROYALS ENTERTAINMENT)
القط لاري وأمامه علم المملكة المتحدة

تعرف على لاري.. أول قط يتولى منصبا بمقر حكومة بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون قام بتجنيد القط لاري لحل أزمة الفئران في 10 داونينغ ستريت

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لندن – أسوشيتد برس

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يحتفل القط لاري، ساكن 10 داونينغ ستريت بمرور عقد من الزمان على توليه دور "كبير صائدي الفئران" في مقر رئيس الوزراء البريطاني الرسمي.

لاري أمام 10 داونينغ ستريت
لاري أمام 10 داونينغ ستريت

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون قد قام بتجنيد القط لاري لحل أزمة الفئران في أحد أشهر العناوين في العالم.

ودخل قط الإنقاذ منزله الجديد في 15 فبراير 2011، ليصبح ساكناً محبوباً منذ ذلك الحين.

لاري فوق سيارة مركونة امام 10 داونينغ ستريت
لاري فوق سيارة مركونة امام 10 داونينغ ستريت

تفقد الدفاعات الأمنية

ويشير موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت إلى أن لاري يقضي أيامه "في تحية الضيوف.. وتفقد الدفاعات الأمنية واختبر جودة الأثاث العتيق ليحظى بقيلولة".

كما يوضح أن مسؤولياته اليومية تشمل أيضاً "التفكير في حل لمشكلة الفئران المستمرة".

القط لاري
القط لاري
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يشار إلى أن هذا القط كان لفت انتباه وسائل الإعلام الدولية، وكثيراً ما سرق الأضواء من كبار زوار المقر.

وشهد لاري الذي تمكن من إبعاد القط المنافس له، "بالمرستون"، ليرسخ قدمه في المكان لفترة أطول من أي من ساكنيه، رؤساء وزراء يأتون ويذهبون من 10 داونينغ ستريت، فيما بقي هو ثابتاً في موقعه!

لاري أمام 10 داونينغ ستريت بينما يخرج عدد من الوزراء البريطانيين من المقر
لاري أمام 10 داونينغ ستريت بينما يخرج عدد من الوزراء البريطانيين من المقر
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