برج إيفل الفرنسي.. بلون جديد

منذ عام 2019 وإلى يومنا هذا يعمل تقنيون ومهندسون باريسيون على قدم وساق على تغيير لون برج إيفل الباريسي الشهير، المعلم الذي يمثل فرنسا عالمياً.

ويتم طلاؤه كل سبعة أعوام منذ تشييده إبان معرض باريس الدولي أو إكسبو باريس الذي أقيم عام ١٨٨٩ إذ كان لون البرج أحمر ومن ثم حول إلى ذهبي فاتح اللون لينتهي به الأمر بلونه البني الحالي.

أوصى مشيد البرج المهندس الفرنسي غوستاف ايفل بالاهتمامِ بطليه كلَّ سبعةِ أعوام للحِفاظ على وجوده إذ يتِم طلاؤُه بمادةٍ تحوي الرصاصَ وتحميه من التقلباتِ الجوية.

وهذه هي المرة العشرون التي يُطلى فيها البرج منذ تشييدِه قبل ١٣٢ عاماً وسيكون لونُهُ الجديد مزيجاً من الأصفر و البُنّي، البني هو اللونُ الذي كان عليه في بداية القرن الماضي.

يحتاج المشروع إلى ٦٠ طناً من الدِّهن لطِلاء 18 ألف قطعة معدنية والتي تشكل هيكل البرج .