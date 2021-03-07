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مقتل ملياردير وسياسي فرنسي.. بتحطم هليكوبتر

أوليفييه داسو
ماكرون مع آل داسو خلال معرض باريس للطيران - أرشيفية

مقتل ملياردير وسياسي فرنسي.. بتحطم هليكوبتر

طبقاً لقائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم لعام 2020 حل داسو في المركز 361 في القائمة مع أخويه وأخته

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رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر، إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، اليوم الأحد.

وداسو (69 عاما) هو الابن الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة، ويمتلك صحيفة "لو فيغارو".

وقال ماكرون على تويتر "أوليفييه داسو أحب فرنسا. هو قطب صناعة ومشرع ومسؤول محلي منتخب وقائد احتياط في القوات الجوية.. طوال حياته لم يكف عن خدمة بلادنا ويعظم أصولها. وفاته المفاجئة خسارة فادحة. عقولنا وقلوبنا مع أسرته وأحبائه".

وقال مصدر بالشرطة، إن الطائرة الهليكوبتر الخاصة تحطمت بعد ظهر اليوم الأحد في نورماندي حيث يمتلك منزلا لقطاء العطلات.

وطبقا لقائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم لعام 2020 حل داسو، وهو مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002، في المركز 361 في القائمة مع أخويه وأخته.

وترك منصبه في مجلس إدارة داسو للقيام بدوره السيارسي تجنبا لتضارب المصالح.

أوليفييه داسو
2 صور أوليفييه داسو
2 صور
أوليفييه داسو
أوليفييه داسو
مع أفراد عائلته
مع أفراد عائلته
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